Carla Flila da las claves de su buena relación con Nagore Robles

Desde que hicieran oficial su ruptura, Nagore Robles y Carla Flila han comentado ante los medios de comunicación que mantienen buena relación y, sobre todo, un buen recuerdo de su noviazgo... y a la vista está que han sabido quedarse con lo bueno.

Hace unos días, Carla acudía a la presentación de la colección 'Aurum' de lencería con la que Selmark celebraba medio siglo vistiendo a mujeres reales y allí recalcaba que "el amor se transforma" y que "nos queremos muchísimo", tanto que "nos vamos a querer toda la vida".

Sobre si cabe la posibilidad de que se den una segunda oportunidad, la influencer desvelaba que "en la vida nunca se sabe, no se sabe lo que pasará, pero de momento nos queremos muchísimo y eso no va a cambiar jamás".

En cuanto a la clave de la buena relación que mantienen después de su ruptura, comentaba que "nunca ha habido nada malo en la relación, o sea, siempre ha habido amor, respeto, comunicación" y "cuando hay amor y no hay otra cosa más allá" se consigue tener un buen recuerdo.

Por último, definía a Nagore como "una persona maravillosa, súper buena, trabajadora, empoderada, guapa, lo tiene todo. Va a llegar dónde quiera" y aseguraba que está muy contenta por ella "por el nuevo programa que tiene ahora con 'Gran Hermano', lo hemos hablado, le deseo lo mejor y lo sabe, no hace falta que vea este vídeo porque lo sabe ya".