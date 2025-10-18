Antonio Banderas brinda por la felicidad de su hija y desvela detalles de la boda

Antonio Banderas ha dejado de ser, por unos minutos, la estrella malagueña que conquistó Hollywood, para ser el flamante padrino de la boda de su única hija. Eso sí, salvando las distancias de una boda cualquiera, porque la de Stella del Carmen ha supuesto todo un acontecimiento en Valladolid, adonde han llegado más de un centenar de invitados que han cruzado el charco para celebrar el amor de la niña de los ojos del intérprete español y Melanie Griffith.

Con el pelo recién cortado, como él mismo ha confesado, con un esmoquin impoluto digno de un ganador de Oscar, Banderas ha querido dejar claro que estar en lo más alto no está reñido con ser un hombre que se viste por los pies. Cercano y con la amabilidad y la generosidad que le caracteriza, el actor no ha tenido reparos en salir a las puertas de la Abadía Retuerta para atender a los numerosos medios de comunicación allí agolpados.

Antonio ha desvelado algunos de los detalles del enlace de su pequeña. Para empezar ha confirmado que su yerno, Alex Gruszynski, lleva en la familia "toda la vida", todo porque los novios se conocieron en la escuela infantil y desde ahí hasta el día de hoy, que se han dado el 'sí, quiero'.

Pero además, ha negado que Chris Martin, vocalista de 'Coldplay' fuera a ser una de las actuaciones de la celebración. Una pena, porque era uno de los platos fuertes más esperados de la velada, contando con que también ha formado parte de la familia durante los casi ocho años que ha durado su relación con Dakota Johnson. Por supuesto Dakota no ha faltado al enlace de su hermana pequeña, como así ha afirmado Antonio, a quien quiere como a un segundo padre.

Antes de brindar por la felicidad de su hija y de su yerno, Antonio ha querido desmentir que su regalo de bodas sea, como así se ha comentado a lo largo de estas semanas, una flamante vivienda en Marbella. "Se dicen tantas cosas", ha dicho con una sonrisa. Encantado por compartir este día tan importante para su familia, Antonio Banderas ha agradecido la acogida que han tenido por parte de la provincia de Valladolid, lugar escogido por los novios para su enlace, y que ha hecho las delicias de familiares, amigos e invitados en este fin de semana tan señalados para los Banderas Griffith.