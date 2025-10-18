Agencias

AMP. Se suspende el partido entre SD Huesca y Real Sociedad B por un virus gastrointestinal

Por Newsroom Infobae

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF), a través de su Juez de Competiciones Profesionales, ha suspendido el partido de la jornada 10 de LaLiga Hypermotion que iba a enfrentar este sábado a Real Sociedad B y SD Huesca en el Estadio de Anoeta, debido a un brote vírico de origen gastrointestinal que afectaba a la plantilla del club oscense.

Así lo informó la Liga de Fútbol Profesional (LaLiga) mediante una nota. "De conformidad con las vigentes Normas Reguladoras y Bases de Competición para la categoría, se ha fijado un plazo hasta este miércoles 22 para recibir las propuestas de una nueva fecha para la celebración de dicho encuentro", añadió la misma nota de prensa.

Horas antes de esta decisión del Juez de Competiciones Profesionales, el Huesca había pedido a la RFEF esta suspensión de su encuentro, que debía haberse jugado este sábado desde las 21.00 horas, porque el virus lo tenía "prácticamente la totalidad de la plantilla".

Lo había hecho presentado la solicitud en cumplimiento "con los requisitos establecidos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 262.3 del Reglamento General de la RFEF, al no contar con el número mínimo de jugadores disponibles" tras la valoración de sus servicios médicos.

Los médicos determinaron, según la nota de prensa, "la imposibilidad de afrontar el partido con las debidas garantías". Por este motivo, acorde a la misma nota, los autocares de aficionados que preveían poner rumbo a San Sebastián desde las 9.30 horas para acompañar al equipo modificaron sus planes conforme a la resolución definitiva.

EuropaPress

