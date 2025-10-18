Agencias

Álex Mumbrú, seleccionador alemán, abandona el hospital tras cuatro semanas

Por Newsroom Infobae

Guardar

El español Álex Mumbrú, entrenador de la selección alemana masculina de baloncesto y flamante campeón del Eurobasket, ha recibido el alta médica después de cuatro semanas de tratamiento en un hospital de Barcelona.

"Me encuentro mejor. Hoy me voy a casa, se acabó el hospital", afirmó el pasado viernes al diario 'Bild'. Mumbrú ya había sido hospitalizado en Tampere (Finlandia) debido a una pancreatitis dos días antes de empezar ese exitoso Eurobasket y se perdió toda la fase de grupos.

Aunque Mumbrú regresó para el partido de octavos de final, no estaba en buenas condiciones y devolvió las riendas a su ayudante Alan Ibrahimagic, quien condujo al equipo germano hacia el título ganando a la selección de Turquía por 83-88 en una final disputada en Riga.

Mumbrú acudió a Barcelona el pasado 15 de septiembre para recibir tratamiento, justo al día siguiente de esa final, y lo previsto es que ahora descanse más antes de volver a hacerse cargo de los vigentes campeones del mundo y de Europa.

Los próximos partidos de Alemania serán clasificatorios para el Campeonato del Mundo, en concreto ante Israel el 28 de noviembre y en Chipre tres días después. Croacia es el otro combinado del mismo grupo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Yakarta prohíbe la comercialización de carne de perro y gato para atajar la rabia

Yakarta prohíbe la comercialización de

El secretario del Tesoro de EEUU y el vice primer ministro chino tratan la crisis comercial

El secretario del Tesoro de

Muere un hombre por arma de fuego en Dos Hermanas

Muere un hombre por arma

Un muerto en un nuevo ataque aéreo israelí en el sur de Líbano

Un muerto en un nuevo

Veinte países europeos piden a la UE que acelere las deportaciones a Afganistán

Veinte países europeos piden a