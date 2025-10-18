Alberto Herrera y Blanca Llandres se dan el 'Sí, quiero' en Sanlúcar de Barrameda

Alberto Herrera y Blanca Llandres se han dado el 'Sí, quiero' en en la Basílica Menor de Nuestra Señora de la Caridad, de Sanlúcar de Barrameda, rodeados de todos sus seres queridos. Un día espléndido en el sur para los dos tortolitos que sellan así su historia de amor meses antes de convertirse en padres por primera vez.

Iniciaron su relación sentimental en 2023, pero no trascendió a la esfera pública hasta hace unos meses y, después, supimos del embarazo de Blanca. La unión de ambos formaliza también la de sus familias, quienes comparten amistad desde hace años.

Blanca es hija del biólogo y divulgador científico Carlos Llandres y Blanca Parejo, directora de la Fundación Alalá y hermana de Lourdes Parejo, madre de Lourdes Montes, y de Pilar, mujer de José Manuel Soto. Este último mantiene una amistad íntima con Carlos Herrera, tanto que sus hijos han crecido juntos.

Muy emocionado, Herrera llegaba a la Basílica muy emocionado y feliz por poder celebrar este día. Lo hacía acompañado por su mujer, Pepe Gea. Minutos más tarde, Alberto hacía su aparición acompañado por su madre, Mariló Montero, quien lucía un favorecedor vestido en tonos azules como madrina.

La novia ha confiado para este gran día en el diseñador sevillano Nicolás Montenegro con un vestido que se adapta a la perfección a la silueta de embarazada y ha contado con la colaboración especial de su cuñada, Rocío Crusset.