Alba Díaz reconoce que le da "mucha pena salir del nido"

A pesar de estar viviendo uno de los momentos más felices de su vida con Marcos Terrones, un hombre que ha sido todo un descubrimiento para ella, Alba Díaz no tiene planes de pasar por el altar con él, ya que quiere disfrutar al máximo de esta etapa tan dulce.

"No, de momento no. Tengo que vivir todavía antes de eso... No tengo, no está entre mis planes y tampoco le incitéis que capaz es de hincar rodilla", decía ante los medios de comunicación esta semana al preguntarle.

Eso sí, aunque todavía no está en sus planes, sí que reconocía que en un futuro "sí" quiere, pero "ahora mismo soy muy joven, todavía tengo que despegar" porque "hay una niña en mí que no quiero que se vaya nunca".

Además, pedía calma a los medios de comunicación y aseguraba que "cuando esté mis planes, lo sabréis", explicando que "más bien los subiré, será el contenido de mi vida"... reflejando así que lo hará público a través de sus redes sociales.

Alba está pasando por un momento muy importante, ya que ha adquirido su primera casa, pero "no vivo todavía, estoy de obras. Estoy contentísima, súper feliz, me siento súper agradecida, súper privilegiada, sobre todo que con mi edad pueda hacer algo así, estando como están las cosas, me siento orgullosa, es un nuevo comienzo" y reconocía que le da "mucha pena salir del nido, mucho miedo, pero ya lo he hecho varias veces".