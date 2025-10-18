Al menos 15 detenidos en Berlín tras la ocupación de la torre Bierpinsel

Al menos 15 personas han sido detenidas durante el desalojo por parte de la Policía de la torre Bierpinsel de Berlín tras la ocupación del inmueble, ahora vacío, en una protesta contra la gentrificación y la especulación urbanística.

Desde por la mañana un grupo de unos 40 activistas se ha concentrado frente al edificio y han distribuido panfletos y pegado carteles, ha indicado un portavoz policial.

"El Bierpinsel ha sido ocupado para su uso social", se lee en uno de los panfletos. Más tarde se ha colgado una pancarta en el edificio con el lema Fuego y llamas contra las autoridades represivas", junto a una bandera palestina.

El propietario del edificio, el empresario Götz Fluck, ha presentado denuncia contra los activistas, lo que ha propiciado el desalojo. Ahora además ha denunciado daños en la propiedad por cerraduras forzadas, informa la radio pública RBB.

La Policía ha comenzado la intervención sobre las 18.00 horas y una hora despoués ha informado en su cuenta en X de que había completado el desalojo del edificio.