Universal estrenará en Florida experiencia inmersiva inspirada en la secuela de ‘Wicked’

Miami (EE.UU.), 17 oct (EFE).- El parque temático de Universal Studios en Orlando, Florida, inaugurará el 31 de octubre una nueva versión de su experiencia inmersiva 'Wicked: The Experience', con elementos inspirados en la secuela de la exitosa saga mundial que llegará a los cines en noviembre.

La instalación incluirá utilería original de la película 'Wicked: For Good', así como exhibiciones de vestuario, zonas para que el público se tome fotografías y nuevos artículos relacionados con el universo de 'El mago de Oz', informó el complejo turístico en un comunicado.

El espacio permitirá a los visitantes recorrer escenarios inspirados en lugares emblemáticos de la historia, como la Universidad de Shiz, donde la bruja mala del oeste y la bruja buena del norte se conocen, y la Ciudad Esmeralda, capital del reino de Oz.

'Wicked: For Good' es la segunda parte de la adaptación del musical de Broadway Wicked, basado a su vez en la novela del estadounidense Gregory Maguire y en los personajes del clásico del estadounidense L. Frank Baum 'El mago de Oz'.

La primera entrega, estrenada en 2024 y protagonizada por la británica Cynthia Erivo y la estadounidense Ariana Grande, se convirtió en uno de los mayores éxitos recientes de la compañía cinematográfica Universal Pictures. EFE bec/ims