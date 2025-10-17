Una veintena de obradores y panaderías elaboran la coca de mollitas "de récord" con 9.000 porciones

Un total de 26 obradores y panaderías de Alicante participan en la elaboración de la coca de mollitas "de récord" que se celebra este sábado 18 de octubre en la avenida de la Constitución, donde se repartirán 9.000 porciones gratuitas. El evento incluye un concurso para elegir la mejor elaboración de este plato, en los apartados con y sin gluten, y contará con música y animación desde las 18.00 hasta las 21.00 horas.

Antes de iniciar el certamen, está previsto que un notario certifique la dimensión total de la coca de mollitas "de récord" y se anunciará por megafonía el "reto conseguido" mediante la unión de cientos de cocas de las mismas medidas, que van a estar dispuestas a lo largo de la avenida de la Constitución en mesas para luego degustarlas.

A través de un comunicado, la edil de Hostelería, Comercio y Mercados, Lidia López, ha invitado a "disfrutar de uno de los eventos más importantes del año de la capitalidad gastronómica en Alicante en pleno centro".

La concejala ha explicado que "en la zona del teatro se realizará el concurso para que el jurado pueda decidir la mejor coca de mollitas en las dos categorías tradicional y sin gluten" y que "se primará para la elección su sabor, textura y presentación".

La actividad está diseñada para que los alicantinos celebren el nombramiento de Alicante como Capital Española de la Gastronomía 2025 y puedan degustar gratuitamente este típico producto alicantino. Además, el evento contará con un escenario con música y animación. Aguas de Alicante también participa en esta iniciativa con la instalación de una fuente y habrá refrescos de Fuze Tea.

JURADO Y PARTICIPANTES

El jurado estará presidido por la rectora de la Universidad de Alicante (UA), Amparo Navarro, y compuesto por las concejalas de Comercio y Hostelería y Turismo, Lidia López y Ana Poquet, respectivamente, así como representantes de la Cámara de Comercio de Alicante, el presidente del Gremio de Panaderos, Harinas La Encarnación y Facpyme, que darán a conocer ese mismo sábado en el evento al ganador de la mejor coca de mollitas de Alicante.

En el concurso participan 24 obradores y panaderías en la categoría de coca de mollitas tradicional, entre las que se encuentran Delicias de Gala, El Horno Antiguo de Benimagrell, Hermanos Guardiola, Horno de Dorita, Horno l'Alacantí, Horno Panadería Merytoña, La Levantina, Moods Bakery, Opalo Pastelería, Pan de Fini, Panaderías Angelita SL, Panadería Cafetería Cristina, Califa, Escoda, Ester, Zaragoza SL, Paquito, El Castell, Sirvent, Pastelería Rico, Talión y Sánchez Artesanos. Por su parte, en la de sin gluten concurren JM García Sin Gluten y Toni-Pal de Cel.