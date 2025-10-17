Un tribunal polaco rechaza la extradición a Alemania del ucraniano sospechoso del ataque a Nord Stream

Un tribunal de Varsovia ha fallado este viernes en contra de la extradición a Alemania del ciudadano ucraniano sospechoso de participar en el sabotaje al gasoducto Nord Stream en septiembre de 2022 y a favor de su liberación inmediata.

El juez ha asegurado que no cuentan con "ninguna prueba" que avale la petición alemana de extradición pues "sólo enviaron información muy general", según recoge la radio pública polaca. "Puede irse", se ha dirigido el juez Dariusz Lubowski al sospechoso, identificado como Volodimir Z.

Lubowski ha precisado que el objetivo de este procedimiento "no es determinar si el fugitivo cometió el acto que le imputa la parte alemana, sino únicamente si dicho acto puede justificar" la orden de extradición europea que emitió.

Asimismo, ha condenado al erario público a sufragar los costes del juicio y ha informado a las partes de que pueden apelar ante tribunal correspondiente.

Volodomir Z está acusado por la parte alemana de formar parte de una cuadrilla de seis ucranianos que colocaron una serie de explosivos sobre estas instalaciones que unen Rusia y Alemania por el mar Báltico. La detonación se produjo el 26 de septiembre de 2022 cerca de la isla danesa de Bornholm, frente a la costa sueca.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha celebrado la decisión del tribunal. Días atrás ya había expresado su disconformidad hacia la posibilidad de que el sospechoso finalmente acabara siendo extraditado. "El caso está cerrado", ha escrito en X, valorando como "acertado" el fallo del tribunal.

Nord Stream 1 se había utilizado anteriormente para suministrar gas ruso a Alemania, mientras que Nord Stream 2 nunca llegó a ponerse en funcionamiento tras la invasión de Ucrania.