Un tribunal dicta libertad bajo fianza para el cuarto hijo de Gadafi tras diez años entre rejas

Por Newsroom Infobae

Un tribunal libanés ha ordenado este viernes la libertad bajo fianza para Hannibal Gadafi, el cuarto hijo del asesinado líder libio Muamar Gadafi después de casi una década en prisión y aquejado ahora de problemas de salud.

Hannibal fue detenido en 2015 por las fuerzas de seguridad libanesas para su interrogatorio sobre el caso de la desaparición del destacado imán chií libanés Musa al Sadr. Aunque el joven Gadafi solo tenía tres años cuando el imán desapareció, las autoridades libanesas sospechaban que, dados sus vínculos familiares, podría conocer alguna información al respecto.

En este contexto, el juez investigador del caso del secuestro y desaparición del imán Zaher Hamadé, ha dictaminado la salida de prisión de Gadafi previa fianza de once millones de dólares (unos 9,5 millones de euros), y acompañada de una prohibición de viajar fuera del país, según ha recogido la agencia oficial de noticias libanesa NNA.

La ONG Human Rights Watch solicitó el año pasado la liberación inmediata del hijo de Gadafi tras denunciar una "aparente detención arbitraria" basada en acusaciones insostenibles. Formalmente, los investigadores libaneses afirman que Gadafi admitió saber quién ordenó el secuestro de Al Sadr, pero se negó a identificarlo a menos que se le garantizara una salida segura de Líbano. Si bien no está acusado de participación directa, se le acusa de ocultar información y obstruir la justicia. En 2023, inició una huelga de hambre para protestar por su situación, con nocivos efectos para su salud.

El juez Jamal al Hayar, fiscal general de Líbano, ordenó atención médica inmediata tras recibir informes sobre el estado de Gadafi, muy deteriorado por un problema hepático crónico que le ha causado fuertes dolores abdominales durante meses, según informa el portal de noticias Libya Observer.

EuropaPress

