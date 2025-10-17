UGT celebra el fracaso de la OPA de BBVA sobre Sabadell y lo ve como una "victoria para el empleo"

UGT ha celebrado este viernes el fracaso de la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) de BBVA sobre el Banco Sabadell tras no alcanzar el umbral mínimo necesario para prosperar, y lo ha considerado como "una victoria para el empleo, la competencia y la estabilidad del sistema bancario".

Para el sindicato, el fracaso de la OPA confirma que "no existía respaldo suficiente ni social, ni económico, ni institucional" para una operación que habría supuesto "un grave retroceso para el empleo, la competencia y la estabilidad del sistema financiero español".

UGT ha recordado que, desde el primer momento, UGT manifestó su oposición frontal a la operación, alertando de que implicaría la destrucción de empleo directo e indirecto, el cierre masivo de oficinas, la contracción del crédito a pymes y autónomos, y la pérdida de competencia real en el mercado bancario español.

El sindicato encargó a la Universidad Autónoma de Madrid un informe independiente que estimó en más de 30.000 los puestos de trabajo que podrían perderse con la operación y advirtió de los riesgos que la ésta comportaba para la economía española, el empleo y la cohesión territorial.

El estudio coincidía con las reservas expresadas por el sindicato ante el Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

UGT ha recordado también que tanto BBVA como Banco Sabadell fueron entidades rescatadas con dinero público, "lo que refuerza la necesidad de exigirles un compromiso firme con el interés general y con la economía real".

"Las fusiones de esta naturaleza no han demostrado mejorar la eficiencia ni la competitividad, sino que han generado reducción del crédito, encarecimiento de los servicios y mayor exclusión financiera", subraya la organización dirigida por Pepe Álvarez en un comunicado.

Para UGT, el resultado de esta operación supone "una victoria de la sociedad y del interés colectivo".