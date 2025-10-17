Trump pide al Supremo de EEUU autorizar despliegue de Guardia Nacional en Chiago

Washington, 17 oct (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, solicitó este viernes a la Corte Suprema de Justicia (Supremo), que le permita desplegar elementos de la Guardia Nacional en Chicago para proteger a los agentes federales, principalmente de la Patrulla Fronteriza, que se encuentran realizando operativos en la ciudad.

Por medio del Departamento de Justicia, el mandatario han pedido al Supremo que levante las órdenes de tribunales inferiores que bloquean el despliegue bajo el argumento que son necesarios para "prevenir riesgos para la vida de los agentes federales", de acuerdo con medios estadounidenses.

Trump busca que unos 200 elementos de la Guardia Nacional del estado de Texas puedan instalarse en Illinois frente a un centro de procesamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), donde se reúnen manifestantes constantemente.

Desde el pasado 9 de septiembre, las fuerzas federales iniciaron en Chicago la operación Midway Biltz con el objetivo principal de arrestar inmigrantes indocumentados y hasta este viernes se registran 1.500 arrestos, de acuerdo con datos oficiales.

Las acciones de Trump contra migrantes y la toma del control federal de diversas ciudades gobernadas por demócratas, como Washington, Chicago y Portland, han sido rechazadas por autoridades locales y población que ha salido a las calles. EFE