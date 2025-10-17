Sumar espera que el Gobierno no prorrogue la vida de la central Almaraz: "No tenemos que seguir apostando por el pasado"

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, espera que el Gobierno no prorrogue la vida útil de la central nuclear de Almaraz (Cáceres), cuyo cierre está previsto en 2027. "No tenemos que seguir apostando por el pasado. Tenemos que mirar a una España cara al futuro y tenemos que perder los miedos a unas políticas valientes también en una transición", ha afirmado.

Así lo ha defendido este viernes la portavoz de Sumar en la Cámara Baja en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, al ser preguntada sobre qué hará su formación que forma parte del Gobierno de coalición si el PSOE da luz verde a esa prórroga.

"Nuestra posición la hemos dejado clarísima y aspiramos a poder ser escuchadas por el socio de gobierno en una posición que creo que es seria, que creo que es responsable", ha declarado Verónica Martínez Barbero.

Según la portavoz, "España tiene que caminar hacia donde ya lo está haciendo y convertirse en un líder en las energías" por las que apuesta Sumar, "que son las renovables, que son las energías limpias". "Y además España es que de verdad que tiene todos los mimbres para ser una potencia en ello", ha subrayado.

En este sentido, Verónica Martínez Barbero ha insistido en que Sumar aspira "a poder seguir hablando y que esto no se produzca". Así, ha insistido en que su formación está "sobre la hipótesis de que no se produzca dicha prórroga". "Cuando pasemos al escenario B, analizaremos las alternativas que tenemos", ha zanjado.