Redondo achaca los retrasos en los cribados de cáncer de mama en Andalucía a la "apuesta" por la privatización

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha achacado este viernes los retrasos de los cribados de cáncer de mama en Andalucía a la "apuesta" del Gobierno de Juanma Moreno por el "negocio" y la "privatización" del sistema sanitario autonómico, lo que se está traduciendo en "consecuencias muy graves" para la salud de las mujeres.

"No han hecho lo que debían, y evidentemente el problema es que hay muchas mujeres afectadas. Pero creo que de fondo la cuestión es el debilitamiento de la sanidad pública, el adelgazamiento de la sanidad pública, la apuesta por el negocio, la apuesta por la privatización", ha declarado Redondo a los medios de comunicación a su llegada al Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidor en Luxemburgo.

Tras ello, ha señalado que se trata de una apuesta de "mucho riesgo", y es que hasta 2.000 mujeres andaluzas pueden tener mamografías con resultados "no concluyentes" que requieren más pruebas para descartar que tengan una lesión tumoral.