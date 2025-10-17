Qué son los puntos negros del parabrisas y por qué no puedes (ni debes) quitarlos

A simple vista parecen una decoración sin importancia, pero esos pequeños puntos negros que bordean el parabrisas del coche cumplen una función esencial. Están presentes en prácticamente todos los vehículos modernos y no se colocan por estética ni para tapar el sol, sino por motivos técnicos relacionados con la seguridad.

Según explica el Real Automóvil Club de España (RACE), esos puntos forman parte de lo que se conoce como frit band o banda frita: una franja de pintura cerámica que se aplica sobre el cristal durante su fabricación. Lejos de ser un simple adorno, este material queda fijado al vidrio en el horno y no se puede eliminar sin dañarlo, ya que pasa a ser parte estructural del parabrisas.

UNA PROTECCIÓN INVISIBLE

El parabrisas no solo protege del viento o de los impactos, sino que también forma parte de la estructura del vehículo. Para fijarlo a la carrocería se utiliza un adhesivo especial que debe mantenerse a salvo de la radiación solar para no deteriorarse.

Ahí entra en juego la banda negra de puntos, cuya misión principal es proteger ese sellado frente al sol. Gracias a la pintura cerámica, los rayos ultravioleta no alcanzan el adhesivo, lo que garantiza que el cristal permanezca bien fijado con el paso de los años.

La franja de puntos, además, ayuda a distribuir la temperatura durante el proceso de fabricación del cristal. Sin ella, el contraste entre las zonas oscuras y transparentes podría provocar tensiones térmicas o deformaciones.

MÁS QUE UNA CUESTIÓN TÉCNICA

Aunque su función principal es técnica, los puntos negros también aportan un efecto estético: suavizan la transición entre la parte opaca y el cristal transparente y reducen los reflejos del sol en el borde del parabrisas.

En algunos modelos, esta banda también se extiende detrás del espejo retrovisor para actuar como pequeño parasol, protegiendo los sensores o cámaras instalados en esa zona.

POR QUÉ NO DEBES INTENTAR QUITARLOS

Algunos conductores creen que esos puntos son adhesivos o tintes superficiales y que pueden eliminarse para mejorar la visibilidad. Sin embargo, no es posible retirarlos sin dañar el parabrisas. Al ser pintura cerámica horneada, está fusionada con el vidrio, y cualquier intento de rasparla o pulirla puede debilitar la estructura y comprometer la seguridad del cristal.

En caso de sustitución del parabrisas, los recambios homologados ya incorporan la banda frita de fábrica, por lo que no se recomienda instalar versiones que carezcan de ella.