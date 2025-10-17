(Previa) Villarreal y Betis viven un duelo Champions y el Sevilla busca confirmarse ante el Mallorca

El Villarreal se enfrenta este sábado al Real Betis en el estadio de La Cerámica (18.30 horas), en la jornada 9 de LaLiga EA Sports, un duelo en el que castellonenses y andaluces pugnarán por la tercera plaza de la clasificación, mientras que el Sevilla recibe al Mallorca en el Ramón Sánchez-Pizjuán (14.00 horas) con la oportunidad de asentarse en los puestos europeos, e incluso, acabar la jornada en el Top-4.

El estadio de La Cerámica vivirá este sábado un choque directo entre dos máximos aspirantes a puestos de Liga de Campeones. El Villarreal, tercero, recibe al Real Betis, cuarto, separados únicamente por un punto en la tabla clasificatoria. El 'submarino amarillo' buscará seguir con su gran dinámica como local, donde lleva pleno de victorias en los cuatro partidos ligueros que ha disputado, y así poner tierra de por medio y asentarse en el Top-3.

No lo tendrá fácil ante un Betis que se mantiene invicto como visitante desde que comenzara el curso, logrando tres empates y dos victorias entre Liga y Europa League. A esto se suma que, en sus dos últimos partidos lejos de La Cartuja, ha conseguido el triunfo, remontando el último de ellos al RCD Espanyol con goles del Cucho Hernández y Ez Abde. Además, se le han dado especialmente bien sus visitas a Villarreal en los últimos años, y encadena tres visitas ligueras sin perder --dos victorias y un empate--.

El partido será la vuelta a la competición para dos equipos que afrontarán en los próximos 21 días siete partidos, entre Liga, Copa y competiciones europeas. Especialmente exigente será el de Champions del próximo martes para el Villarreal, que recibirá al Manchester City. Por ello, se espera que Marcelino García, que recupera a Ayoze Pérez pero tendrá las bajas del sancionado Santiago Mouriño y los lesionados Juan Foyth y Gerard Moreno, introduzca rotaciones en el equipo inicial.

Por su parte, los de Manuel Pellegrini, que acometerán su compromiso europeo el jueves al Genk en Bélgica, recuperan Diego Llorente, Marc Bartra, Sofyan Amrabat y Nelson Deossa. Además, el chileno podrá optar por su tridente favorito en la Liga, conformado por Ez Abde, Antony y Cucho Hernández. De hecho, el colombiano llega enrachado al partido después de haber marcado en cada una de las últimas cuatro jornadas.

Por otro lado, el Ramón Sánchez-Pizjuán será el encargado de inaugurar la jornada sabatina con un Sevilla eufórico recibiendo al colista Mallorca. Los locales quieren alargar su buen momento después de golear al Barça en la pasada jornada (4-1) y, de paso, asaltar las posiciones de Liga de Campeones, un Top-4 que no ocupa desde la última jornada de la temporada 2021-22.

Los de Matías Almeida han ganado tres de sus últimos cuatro partidos y sólo han caído en uno de los últimos seis. Una racha que quieren alargar ante un Mallorca que ocupa el farolillo rojo de la clasificación y que necesita comenzar a puntuar de tres en tres si no quiere alejarse de la salvación. Hasta el momento, los de Arrasate, que vienen de perder en San Mamés (2-1), no han puntuado lejos de Son Moix, y visitan un campo en el que no ganan desde el año 2013.

En el apartado de bajas, los hispalenses recuperan a Joan Jordán, que podría entrar por primera vez en el curso en una convocatoria, mientras que Alfon y Tanguy Nianzou continúan siendo baja. Si estarán Alexis, Isaac Romero y Vargas, que apuntan a repetir como tridente ofensivo. Por su parte, Arrasate no podrá contar con el sancionado Antonio Sáchez, ni con los lesionados Marash Kumbulla y Takuma Asano.

HORARIOS JORNADA 9 DE LALIGA EA SPORTS

Sábado 18.

Sevilla - Mallorca. García Verdura (C.Catlán) 14.00.

Barça - Girona. Gil Manzano (C.Extremeño) 16.15.

Villarreal - Betis. Hernández Maeso (C.Extremeño) 18.30.

Atlético - Osasuna. De Burgos Bengoetxea (C.Vasco) 21.00.