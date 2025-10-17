Policía detenido por ICE por ser indocumentado tenía permiso de trabajo, dice alcalde

Los Ángeles (EE.UU.), 17 oct (EFE).- El policía novato, detenido en Illinois por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos bajo el argumento de ser indocumentado, tenía autorización de empleo federal, defendió el Departamento de Policía de Hanover Park, que lo entrenaba.

Radule Bojovic, nacido en Montenegro, fue detenido este miércoles durante una acción migratoria selectiva como parte de la Operación Midway Blitz, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que lo acusa de quedarse en EE.UU. sin autorización tras ingresar con una visa de turista.

El arresto del policía generó una fuerte polémica en Hanover Park Village, un suburbio al noroeste de Chicago.

La policía de Hanover Park respondió a las acusaciones del DHS, y aseguró que el departamento contrató al oficial en enero en "pleno cumplimiento de las leyes federales y estatales", según dijo en un comunicado.

Las autoridades locales explicaron que Bojovic estaba legalmente autorizado por el gobierno federal para trabajar en Estados Unidos, lo que contradice la información proporcionada por el DHS, tras el arresto del novato que se encontraba en su entrenamiento.

Bojovic tenía previsto prestar juramento como oficial de policía de Hanover Park el jueves por la noche en una reunión del concilio de esa ciudad en la que el alcalde Rodney Craig confirmó que el novato tenía autorización para trabajar en EE.UU.

Además, Craig dijo que Bojovic pasó las verificaciones de antecedentes realizadas por el FBI y la Policía Estatal de Illinois, que “no revelan antecedentes penales", según información citada por ABC.

El Departamento de Policía de Hanover Park también advirtió que no recibió ninguna notificación del gobierno federal sobre la revocación de su autorización de trabajo.

"En resumen, realizamos toda la debida diligencia necesaria y cumplimos con la ley durante todo el proceso de contratación", concluyó Craig.

Esta no es la primera vez que en las redadas del Gobierno del presidente Donald Trump se arrestan inmigrantes con permisos de trabajo válidos.

La secretaria del DHS, Kristi Noem, utilizó el arresto de Bojovic para atacar al gobernador de Illinois, el demócrata J.B. Pritzker, que se ha negado al despliegue de la Guardia Nacional de su estado en Chicago bajo el argumento de que la ciudad necesita reforzar su seguridad.

Noem también cargó contra las leyes santuario del estado que protegen a los inmigrantes indocumentados.

Por su parte, la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, acusó en un comunicado al Departamento de Policía de Hannover Park por darle una placa a "inmigrantes ilegales delincuentes", con lo que continúa con la retórica del presidente Donald Trump de criminalizar a todos los indocumentados.

McLaughlin calificó como un "delito grave" que un indocumentado posea un arma de fuego. "Un agente de la ley que está infringiendo la ley activamente", agregó. EFE