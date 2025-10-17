Agencias

Perplexity ahora también ayuda a aprender idiomas

Perplexity AI ha ampliado las funciones de su 'chatbot' para que sea también una herramienta con la que aprender idiomas y adquirir unas frases básicas con las que defenderse en el extranjero.

El 'chatbot' Perplexity se ha convertido en algo más que un motor de búsqueda impulsado por inteligencia artificial, ya que desde este viernes también puede actuar como compañero para el aprendizaje de idiomas.

Esta novedad permite practicar palabras básicas y frases útiles más avanzadas de otra lengua, con acceso a su grafía y pronunciación, como ha informado la compañía en un breve comunicado compartido en X.

Por el momento, esta novedad incluye los idiomas español, francés, alemán, coreano, hindi, griego y portugués, y está disponible en iOS y en la Web, el director ejecutivo de Perplexity AI, Aravind Sriniva, ha confirmado que también llegará a Android.

