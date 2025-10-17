Agencias

Orbán y Putin mantienen una conversación telefónica sobre los preparativos de la cumbre con Trump en Budapest

Por Newsroom Infobae

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha mantenido este viernes una conversación telefónica con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en el marco de los preparativos para la próxima cumbre en Budapest entre el mandatario ruso y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, para abordar el conflicto en Ucrania.

"La conversación con el presidente ruso ya ha tenido lugar. Los preparativos están en marcha", ha dicho Orbán en un breve mensaje en su cuenta en la red social Facebook, horas después de confirmar que hablaría durante la jornada con Putin tras mantener el jueves una conversación con Trump, tras lo que se confirmó el plan para la citada cumbre.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha confirmado que la conversación ha tenido lugar, sin dar más detalles, al tiempo que ha afirmado que Hungría, "un país de la OTAN y la Unión Europea (UE)", cuenta con "una posición única en términos de soberanía y de defender sus intereses". "Esto ciertamente merece el respeto de ambos líderes", ha sostenido, en referencia a Putin y Trump.

Asimismo, ha resaltado que el encuentro entre ambos presidentes "podría tener lugar en dos semanas o un poco después". "Hay un entendimiento general sobre que no se debe posponer nada", ha manifestado, tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias TASS.

Peskov tampoco ha querido pronunciarse sobre la posibilidad de una reunión entre el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, de cara a dicha cumbre. "Negociarán y lo hablarán entre ellos", ha zanjado.

Por su parte, el ministro de Exteriores húngaro, Peter Szijjarto, ha reseñado en su cuenta en la red social X que "tras haber defendido la paz de forma consistente desde el inicio de la guerra en Ucrania, Hungría está preparado para acoger la cumbre entre Estados Unidos y Rusia".

"Garantizaremos que se dan todas las condiciones para unas conversaciones productivas para que la paz pueda finalmente volver a Europa", ha indicado, antes de desvelar que ha hablado en las últimas horas con Lavrov y con el vicesecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau. "Los preparativos están en marcha", ha zanjado.

