Nuria Roca opina orgullosa de su marido, Juan del Val, tras ganar el Premio Planeta 2025

Viviendo uno de sus mejores momentos profesionales tras hacerse con el Premio Planeta 2025 con su novela 'Vera, una historia de amor', Jual del Val reaparecía este jueves en 'El Hormiguero' y aseguraba que fue "emocionante" no solo recibir le premio sino también dedicar unas palabras a sus seres queridos.

Europa Press ha podido hablar con su mujer, Nuria Roca, en exclusiva y ha comentado que sus hijos recibieron la noticia muy emocionados: "Imagínate, las llamadas... Yo no pude hablar con ellos sin llorar hasta el día siguiente" porque no se lo esperaban: "yo sabía que tenía posibilidades, pero claro, hasta que no sucede... es impresionante".

En cuanto a cómo está viviendo este momento, Nuria ha desvelado que con "mucha emoción, muchos nervios y una gran satisfacción, es maravilloso, un momento muy especial y muy emocionante, increíble".

Además, respondía entre risas al apasionado beso que protagonizaron los dos después de que el escritor recogiera el premio: "Bueno, lo habéis visto muchas veces, o sea que... tampoco tiene demasiado mérito".

Por último, Nuria quiso quitar importancia a las críticas que ha recibido su marido comentando que "hay gente que le gustas más, gente que le gustas menos, pero lo importante de esto... Es que el día 5 sale una historia de amor que es la novela y sobre eso es sobre lo que hay que opinar. Y ya está, sobre las letras y sobre la literatura".

