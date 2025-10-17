Agencias

Nintendo pretende fabricar 25 millones de Switch 2 hasta finales de marzo de 2026

Por Newsroom Infobae

Nintendo pretende fabricar 25 millones de unidades de la videoconsola Nintendo Switch 2 hasta finales de marzo de 2026, una cifra con la que se prevé que supere las ventas de la Switch original en su primer año de vida.

Nintendo Switch 2 llegó al mercado el 5 de junio, pero para tener atendida la demanda en su lanzamiento, la fabricación masiva de esta videoconsola comenzó a finales del año pasado. Ahora, con la temporada navideña a la vuelta de la esquina, la compañía pretende elevar la oferta disponible.

Nintendo ha pedido a los proveedores que aumenten el esfuerzo de fabricación para alcanzar los 25 millones de unidades a finales de 2026, como informan fuentes conocedoras de este asunto a Bloomberg.

Al cierre de su año fiscal, que tendrá lugar el 30 de marzo de 2026, las estimaciones de socios de montaje apuntan a que Nintendo superará las previsiones de ventas de 15 millones de unidades, hasta alcanzar una cifra próxima a los 20 millones.

Con la nueva orden, la compañía tendrá unidades de Nintendo Switch 2 más que suficientes para cumplir con la demanda, pudiendo, asimismo, superar las ventas de la primera Switch en su primer año de vida (17,8 millones de unidades).

