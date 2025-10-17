Mueren ocho policías y soldados en un ataque contra su convoy en el norte de Nigeria

Al menos ocho miembros de las fuerzas de seguridad de Nigeria han muerto en un ataque perpetrado por personas armadas no identificadas en el estado de Zamfara (norte), según han confirmado las autoridades, sin que por ahora haya reivindicación de la autoría, en medio del deterioro de la seguridad en esta zona del país africano.

"He recibido la triste información sobre una emboscada mortal por parte de bandidos contra policías y militares en la carretera entre Funtuwa y Gusau, con ocho muertos", ha dicho el gobernador de Zamfara, Dauda Lawal, a través de un comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook.

Así, ha trasladado sus condolencias a los familiares de las víctimas, por ahora no identificadas. "Rezamos a Dios para que ponga fin a este problema de seguridad en el estado de Zamfara, el norte (del país) y Nigeria en su conjunto", ha zanjado, sin que el Gobierno central se haya pronunciado por ahora sobre lo sucedido.

El noreste de Nigeria es el epicentro de las actividades de Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA), si bien durante los últimos años la inseguridad se ha extendido a otras zonas del norte y el noroeste, haciendo saltar las alarmas sobre la posible expansión de estas redes y bandas criminales.