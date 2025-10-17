Míchel: "El Barça siempre es el Barça, un equipazo capaz de ganar a cualquiera"

El entrenador del Girona FC, Míchel Sánchez, ha asegurado este viernes que el FC Barcelona "siempre es el Barça", un "equipazo capaz de ganar a cualquier rival del mundo", y ha añadido que su equipo es "más pequeño" y que deberá "luchar, sufrir y dar su mejor versión" para intentar sacar un resultado positivo este sábado en el Estadi Olímpic Lluís Companys, en la novena jornada de LaLiga EA Sports.

"El Barça siempre es el Barça. Nosotros somos un equipo pequeño que debe luchar y dar su mejor versión. Y esperar que ellos no estén a su mejor nivel para sacar un resultado positivo", señaló Míchel en rueda de prensa previa al encuentro.

El técnico reconoció que el conjunto blaugrana llega con bajas, al igual que ellos, e insistió en que el once que presentará Hansi Flick "será 'top'". "Será un once con jugadores que jugarían en cualquier equipo. Por eso tengo que mirar más a dar nuestra mejor versión que a lo que hagan ellos", remarcó.

Míchel explicó que el Girona intentará aprovechar los espacios que deja la defensa adelantada del Barça. "Tendremos que mirar hacia adelante en momentos precisos para ganar en profundidad y salir de su presión. Pero parece más fácil decirlo que hacerlo: presionan muy cerca de tu portería y la manera de hacerles daño es conseguir que corran hacia atrás, algo muy difícil", reconoció.

Y asumió que el Girona deberá "sufrir mucho" para competir este sábado. "Toca sufrir, competir, ganar duelos y tener una parte de suerte. El Barça es el equipo que más llega y más remata a puerta. Si Lamine tiene 20 uno contra uno será más difícil pararle que si tiene tres. Si Pedri tiene mucho tiempo, estaremos en situación complicada. Son tantas cosas las que hay que hacer bien que es un reto increíble. Pero estos partidos te enseñan dónde puedes crecer para dar pasos adelante", admitió.

Sobre el estado de sus jugadores, el técnico confirmó que los internacionales "han llegado bien" y están disponibles, aunque continúan de baja David López, Juan Carlos Martín, Donny van de Beek, Alejandro Francés, Thomas Lemar -que "ha entrenado pero no llega"- y Azzedine Ounahi. "Hemos recuperado a Viktor Tsygankov y Abel Ruiz, también a Jhon Solís", celebró.

En cuanto a la evolución del equipo tras el parón de selecciones, Míchel aseguró tener "buenas sensaciones". "Después de tres partidos sin ganar y una victoria, el parón nos ha venido bien para recuperar jugadores, trabajar conceptos y mejorar conexiones. Veo un equipo que crecerá y espero que seamos más competitivos ante el Barça y en los próximos partidos", afirmó.

El entrenador madrileño también elogió al conjunto 'culer' pese a las críticas recientes tras perder dos duelos. "He visto los dos últimos partidos del Barça, contra PSG y Sevilla, y por momentos estuvieron por encima y merecieron marcar más goles. No veo un Barça peor al del año pasado. Tienen un estilo definido y un entrenador con las ideas claras. Algunos equipos les han puesto en dificultades, espero que nosotros también", manifestó.