Médicos de Atención Primaria piden tener en cuenta a las personas más vulnerables en la atención al dolor

La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) ha pedido este viernes tener en cuenta a los grupos poblacionales más vulnerables en la atención al dolor, y ha subrayado que el derecho al alivio del dolor pasa por "reconocer y corregir" las desigualdades estructurales que impiden a estas personas recibir una atención adecuada, compasiva y culturalmente competente.

"La exclusión social no se limita a la pobreza, va más allá: incluye también situaciones de debilidad, precariedad o fragilidad en los vínculos sociales, determinadas por la edad, el género, el estado civil, la nacionalidad o el origen étnico", ha señalado SEMERGEN en un comunicado, con motivo del Día Mundial contra el Dolor, que se conmemora este viernes.

Tras ello, ha puesto el foco sobre los migrantes, especialmente aquellos en situación irregular, en las personas mayores, en personas con discapacidad, en personas sin hogar, en mujeres y en miembros de la comunidad LGBTQ+, que "con frecuencia" sufren "en silencio" la desigualdad.

La asociación también ha recordado que muchos de los migrantes se han desplazado desde países con menos recursos en busca de oportunidades, huyendo de la pobreza, la falta de acceso a una atención sanitaria digna o de situaciones de conflicto, y que en muchas ocasiones se enfrentan al aislamiento social, a una atención sanitaria insuficiente y a peores resultados en salud.

En muchas ocasiones, las barreras idiomáticas y culturales dificultan la comunicación clínica, limitan el acceso a los servicios y las excluyen de la investigación, poniendo en cuestión la equidad y la validez de la evidencia científica.

"Atender el dolor -físico, emocional y social- de quienes más sufren requiere tiempo, formación, sensibilidad cultural y sistemas que reconozcan y respalden esa labor. El dolor no tiene fronteras, pero la inequidad sí", ha añadido SEMERGEN.

Es por ello por lo que ha realizado un llamamiento para que "nadie quede excluido del derecho a ser escuchado, comprendido y aliviado" en todos los niveles del sistema sanitario, y ha remarcado que aliviar el dolor en cualquier persona es una cuestión de "justicia y humanidad".