Más de mil palestinos han muerto por ataques de militares israelíes o colonos en Cisjordania desde el 7-0

Más de un millar de palestinos han muerto en Cisjordania por acciones violentas atribuidas a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) o a colonos radicales desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los atentados perpetrados por Hamás, según un recuento de Naciones Unidas.

El dato representa ya el 43 por ciento de todos los palestinos fallecidos en las últimas dos décadas en Cisjordania y evidencia una escalada violenta que ya había comenzado antes incluso de los citados ataques. En concreto, la oficina de la ONU para los Derechos Humanos tiene registradas 1.001 víctimas.

Dentro de esta lista figuran 213 menores de edad, uno de ellos Mohamad Bahjar al Hallaq, fallecido por un disparo de las fuerzas israelíes cuando jugaba al fútbol el jueves en la ciudad de Hebrón. Naciones Unidas se ha mostrado "consternada" por este incidente concreto.

Naciones Unidas atribuye el elevado recuento al uso indiscriminado de fuerza letal por parte de los agentes y militares israelíes, como lo demostraría el hecho de que casi la mitad de los fallecidos --449, en concreto-- no estaban armados cuando perdieron la vida. Además, 174 civiles, entre ellos 71 menores, fallecieron mientras lanzaban piedras o cócteles molotov.

La ONU sospecha que al menos 331 casos generan "serias dudas" en cuanto al hecho de que podrían tratarse de ejecuciones extrajudiciales y cuestiona el lanzamiento de más de un centenar de ataques aéreos en Cisjordania, pese a que teóricamente no existe conflicto armado en esta zona que justifique el empleo de este tipo de tácticas militares.

La organización ha instado a las autoridades israelíes a examinar todos los incidentes sospechosos, si bien en su informe ya ha apuntado que sólo le constan investigaciones cuando se trata de ataques atribuidos a colonos y, en el caso de los posibles abusos de las fuerzas oficiales, estas pesquisas se dan "en casos extremadamente raros".

Por otro lado, 59 israelíes han muerto por atentados atribuidos a palestinos o enfrentamientos violentos en Cisjordania e Israel durante este mismo periodo. Al menos 22 de estos fallecidos han sido identificados como miembros de las fuerzas israelíes, mientras que la lista también incluye a cinco menores.