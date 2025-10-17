Manel Esteller marcha a Estados Unidos tras dejar el Institut Josep Carreras

El oncólogo e investigador Manel Esteller ha dejado el Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras y ha comunicado su decisión de irse a Estados Unidos, donde seguirá su investigación contra el cáncer, informa el Institut en un comunicado este viernes.

Según ha avanzado el diario 'Ara', Esteller asumirá a partir de diciembre la dirección de investigación de gnómica del cáncer de The James Comprehensive Cancer Center de la Universidad Estatal de Ohio, y que su salida es a causa de los "resultados negativos de una auditoría que ha analizado presuntas irregularidades en las cuentas de la institución".

El Institut asegura que la Fundació Josep Carreras encargó una auditoría para verificar el destino de los fondos que aporta al instituto: los resultados documentaron que, "en algunos casos, los fondos había sido destinados a líneas de investigación científica diferentes de aquellas que, en principio, eran beneficiarias".

La fundación también encargó una auditoría científica a expertos independientes internacionales "para controlar el grado de adhesión a la misión fundacional de la producción científica".

Desde la entidad explican que Esteller comunicó esta semana al Institut su decisión de irse a Estados Unidos y que le desean "muchos éxitos en la nueva etapa que emprende"; además, recuerda que en agosto de 2024 Esteller ya comunicó al Patronato su renuncia a seguir como director.

Desde abril de este año, Ari Melnick es el director del Institut Josep Carreras y, "bajo su liderazgo, el Institut ha iniciado una nueva etapa de impulso de la investigación traslacional que permitirá no solo reforzar al instituto sino establecer colaboraciones estratégicas con centros líderes de Europa, América y Asia".