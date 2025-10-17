Las nominaciones, al rojo vivo, decididas por Miri Pérez y Rubén Torres como líderes tras una trepidante noria infernal

La expulsión en tan solo una semana de Alejandro Albalá, Noel Bayarri e Iván González deja entrever que la gran final de 'Supervivientes All Stars 2025' está más cerca de lo que pensamos. Cada vez son menos concursantes, y de ahí que las nominaciones sean decisivas, como ha sucedido en la gala de este jueves.

Tras el emocionante adiós del novio de Teresa Bass, en el que Gloria Camila ha dejado sus diferencias a un lado para romper a llorar confesando que le ha cogido cariño y se ha abierto en canal con él, Miri Pérez-Cabrero y Rubén Torres se jugaban el liderato del grupo en la prueba más icónica del reality, la 'noria infernal'.

En una demostración de fuerza épica como en pocas ocasiones hemos visto en la historia de 'Supervivientes', y tras superar de largo el récord de Sofía Suescun y Logan Sampedro logrando permanecer en la 'diabólica' rueda más de 20 minutos, ambos se ganaban por derecho propio compartir esta semana el collar de líder, siendo fundamentales sus votos directos en las nominaciones para elaborar la lista definitiva de candidatos a la expulsión (que se desconoce si será este domingo o el próximo jueves).

Antes, era el expulsado Iván el que daba su 'beso de judas' antes de abandonar definitivamente Honduras. La elegida, Jessica Bueno, con la que su amistad se rompió después de que la modelo descubriese que pensaba nominarla, y a la que no ha dudado en dar un punto extra como despedida.

Las nominaciones del grupo, más ajustadas que nunca ya que cada vez son menos y no se podía nominar a los dos líderes. Adara Molinero y Carlos Alba han votado a Jessica Bueno. Y Tony Spina, Jessica Bueno y Gloria Camila, que no le han perdonado el comentario que ha hecho sobre ellas en la palapa, han nominado a Carlos Alba.

Con Jessica y Carlos ya como como nominados, Miri sumaba a la lista con su voto directo a Tony porque "es con el que más discusiones he tenido", y Torres a Gloria Camila "por descarte". De tal modo que la única que se ha salvado de la 'quema', además de los dos líderes que eran inmunes, ha sido Adara, que esta semana respira tranquila mientras Gloria, Jessica, Carlos y Spina se juegan la expulsión.