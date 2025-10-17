La RFEF se tiñe de rosa para luchar contra el cáncer de mama

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha vuelto a teñirse de rosa para visibilizar la lucha contra el cáncer de mama con motivo del Día Mundial que recuerda esta enfermedad cada 19 de octubre.

Por ello, la RFEF tiñe sus redes sociales del color identificativo en la lucha contra el cáncer de mama.

Según el Observatorio de la Asociación Española Contra el Cáncer, en España se diagnosticaron (incidencia) alrededor de 35.875 nuevos casos en 2024, lo que representa casi el 29 por ciento de los cánceres diagnosticados en mujeres.

Con esta iniciativa y su estrecha colaboración con la AECC, la RFEF pretende demostrar su compromiso para visibilizar la enfermedad y potenciar la investigación.