La Reina Sofía asiste al estreno de 'Metalepsis'

Por Newsroom Infobae

La Reina Sofía ha asistido este viernes 17 de octubre al Teatro Monumental de Madrid para entregar el Premio Reina Sofía de composición musical a Josep Planells Schiaffino, el compositor valenciano de 'Metalepsis'.

El galardón lo concede cada año la Fundació Ferrer de Música para "impulsar la creación de música sinfónica y promover la interpretación y escucha de obras de nueva creación". Este premio es el mejor dotado de Europa y la obra galardonada siempre se estrena en el Teatro Monumental, interpretada por la Orquesta y Coro RTVE.

Josep Planells, el ganador de esta 42ª edición, es compositor y director de orquesta y ha trabajado con formaciones como la Basel Sinfonietta, la Orquestra de València, la Bilbao Orkestra Sinfonikoa, la Lucerne Festival Academy Orchestra o el Ensemble Modern.

De esta manera, el Teatro Monumental ha acogido este viernes el estreno absoluto de la obra ganador del Premio Reina Sofía de composición musical, que ha sido interpretada por Orquesta Sinfónica y Coro RTVE, bajo la batuta de su director titular, Christoph König.

Además, la emérita también ha podido disfrutar del 'Réquiem en Re menor, Op.48' de Gabriel Fauré, con la soprano Raquel Albarrán y el barítono Damián del Castillo, una de las misas de réquiem más populares entre el público.

