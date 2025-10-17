La OMS insta a la prohibición total de la pintura con plomo para proteger la salud infantil

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha instado a los países a implementar medidas de prohibición integral sobre la producción, importación, venta y uso de pinturas a base de plomo para evitar la exposición de la población a esta "grave amenaza" para la salud, que perjudica especialmente a los niños.

El organismo sanitario ha lanzado una campaña, bajo el lema 'No existe un nivel seguro: actúe ahora para acabar con la exposición al plomo', con el fin de advertir y reclamar medidas inmediatas, en el marco de la Semana Internacional para la Prevención de la Intoxicación por Plomo.

El plomo está presente en numerosos materiales de uso cotidiano, entre ellos pintura, baterías, cosméticos e incluso especias, y contamina el aire, el agua y el suelo, lo que da lugar a una exposición persistente en comunidades de todo el mundo.

Según ha señalado la OMS, la exposición a esta sustancia se relaciona con alrededor de 1,5 millones de muertes al año, principalmente por enfermedades cardiovasculares, y causa daños neurológicos y conductuales irreversibles.

Los niños pequeños son especialmente vulnerables, ya que absorben mucho más plomo que los adultos, lo que provoca una reducción del coeficiente intelectual, dificultades de aprendizaje y problemas de conducta. La exposición a esta sustancia también perjudica al feto en desarrollo.

"NINGÚN NIVEL DE PLOMO ES SEGURO"

"Ningún nivel de plomo es seguro. Todos los niños merecen un futuro libre de este veneno", ha aseverado el director del Departamento de Medio Ambiente, Cambio Climático, Una Salud y Migración de la OMS, Ruediger Krech, quien ha llamado a gobiernos, comunidades y profesionales sanitarios a actuar "con decisión".

Aunque la OMS ha reconocido que se han alcanzado avances, como la prohibición del plomo en la gasolina y los esfuerzos de muchos países para restringir el plomo en las pinturas, ha insistido en que las medidas voluntarias no son suficientes.

A través de esta campaña, busca concienciar sobre los efectos de la exposición al plomo en la salud e instar a los países a eliminar la pintura con plomo mediante medidas regulatorias enérgicas. Según ha destacado, acabar con la exposición a este tóxico "no solo es posible, sino que está al alcance" de los gobiernos.