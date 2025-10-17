La familia del profesor ingresado en Vietnam ya ha recaudado más de 100.000 euros para su traslado a España

La familia de Juan Manuel Serradilla, antiguo profesor en la Universidad de Córdoba (UCO) y residente en Santander que permanece en la UCI de un hospital de Vietnam, tras ser ingresado de urgencia el pasado 10 de septiembre a causa de una pancreatitis aguda con shock séptico, ha recaudado ya más de 100.000 euros para su traslado a España a través de un 'crowdfunding' en la web 'gofundme.com'.

Según explica su hija Sara en dicha plataforma, en la que ya se han recaudado más de 103.000 euros gracias a cerca de 1.250 donaciones, lo que supone un 52 por ciento del objetivo, cifrado en 200.000 euros, en las últimas horas "hemos estado avanzando con las gestiones para organizar el traslado" de su padre, a quien "le han estado realizando pruebas para verificar" que puede realizar este viaje en su estado actual.

Tal y como ha expresado, este jueves "ha sido un día duro pero esperanzador que nos ha acercado un poquito más al objetivo de volver a España". Sin embargo, "quedan cabos por atar para tener un presupuesto fijo", ha explicado Sara, quien se ha mostrado "súper agradecida por el apoyo y la difusión que se le está dando a la campaña" de recaudación, aunque "aún queda para llegar a poder costear el traslado".

Cabe recordar que Juan Manuel Serradilla "se encontraba en Vietnam realizando un viaje de turismo en grupo organizado por la Comunidad de Madrid" cuando fue "hospitalizado en la ciudad de Ho Chi Minh (Saigón), en la Unidad de Cuidados Intensivos del FV Hospital, debido a las graves complicaciones derivadas de dicha pancreatitis".

"Junto a él, --según señaló su hija-- estamos su pareja, que viajaba con él en el grupo, y yo, que volé a Saigón en cuanto tuve conocimiento de su ingreso hospitalario, siguiendo las recomendaciones de los médicos del centro", y ha detallado que "aunque tenía un seguro de viaje, se ha llegado a su límite de cobertura, por lo que si siguen allí se irán acumulando elevados gastos médicos y de estancia. Además, como es lógico", su "deseo es repatriar lo antes posible" a Juan Manuel Serradilla.

En este contexto, Sara ya expuso que "el seguro de viaje únicamente cubre un posible traslado aéreo en vuelo comercial con escolta médica", lo que es "una opción totalmente inviable dadas las condiciones críticas de su estado. Los médicos consideran que aún puede pasar un tiempo prolongado antes de que pueda viajar en esas condiciones, si es que llega a ser posible".

Así pues, la situación sigue siendo "muy grave" y la "única alternativa médica segura para su repatriación a España, en cuanto su estado se estabilice mínimamente, sería mediante un avión ambulancia, cuyo coste es extremadamente elevado y está fuera de nuestro alcance económico".

Por todo ello, sus familiares han puesto en marcha esta campaña de recaudación, "para hacer posible la vuelta a casa de Juanma en condiciones seguras y dignas", siendo el deseo de su hija "poder trasladarlo a Córdoba, ciudad en la que yo resido, para continuar allí su recuperación y cuidado".

Ahora, cinco días después de que se iniciara la recaudación, en la que se puede colaborar a través del enlace 'https://www.gofundme.com/f/ayudanos-a-traer-a-juanma-a-casa-esta-en-vietnam-en-la-uci', el objetivo de recaudar 200.000 euros para traer de vuelta a José Manuel Serradilla a España está más cerca.