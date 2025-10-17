La familia de Isak Andic emite un comunicado tras la imputación de su hijo Jonathan por posible homicidio

Importante giro en el caso de la muerte de Isak Andic. El fundador de Mango, una de las mayores fortunas de nuestro país -estimada en 4.500 millones de euros-, perdía la vida trágicamente el 14 de diciembre de 2024 a los 71 años al sufrir una fatal caída desde una altura superior a los 100 metros mientras se encontraba realizando una ruta de senderismo con su hijo Jonathan en la zona de Collbató, dentro del macizo de Montserrat.

Aunque la hipótesis inicial de la trágica noticia apuntaba a un accidente fortuito, ahora ha trascendido que se ha reabierto el caso y que los Mossos d'Esquadra están investigando el fallecimiento como un posible homicidio. y que

Tal y como ha adelantado 'ABC', la jueza del Juzgado de Instrucción 5 de Martorell (Barcelona) ha comunicado formalmente la condición de investigado del primogénito del empresario, única persona que se encontraba con él en el momento de su muerte, y cuyo teléfono móvil estaría siendo investigado ante las diferentes contradicciones en las que presuntamente habría incurrido en sus dos declaraciones ante las autoridades.

Por el momento, cabe dejar claro que no existen pruebas o indicios suficientes que apunten a un homicidio, aunque la investigación está bajo secreto de sumario.

Ante la imputación de Jonathan, la familia de Isak Andic ha emitido un comunicado para mostrarle su apoyo: "La familia Andic no ha hecho ni hará comentarios durante todos estos meses sobre el fallecimiento de Isak Andic. Sin embargo, desea mostrar su respeto por las diligencias que se han practicado al respecto y continuará colaborando, como hasta ahora, con las autoridades competentes. Además, confía en que este proceso concluirá lo antes posible y que se demostrará la inocencia de Jonathan Andic".