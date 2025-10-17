La colombiana Ecopetrol exporta un 36% más de asfalto cada año desde 2023

La petrolera estatal colombiana Ecopetrol ha exportado un 36% más de asfalto cada año desde 2023, hasta alcanzar un ingreso acumulado de 478 millones de dólares (408 millones de euros), impulsado por las ventas a mercados como la costa este de Estados Unidos, Puerto Rico, Brasil y Chile.

Solo en el año 2023, la compañía exportó 287.000 toneladas de asfalto, y si las previsiones se cumplen, este ejercicio cerrará con una cifra cercana a las 490.000 toneladas, según ha explicado la firma en un comunicado.

En la refinería de Barrancabermeja se produce anualmente un promedio de 750.000 toneladas de asfalto, de las cuales el 61% son destinadas a la exportación vía marítima.

Ecopetrol ha achacado la mejora de sus datos de exportación de asfalto a su estrategia de transporte marítimo y su esfuerzo por impulsar la descarbonización de sus actividades, algo que ha derivado en mayores volúmenes de asfalto disponibles para exportación, desarrollo de clientes y mercados en las Américas.

El objetivo de la petrolera es mantener el crecimiento sostenido de las cantidades exportadas, así como entregar cada vez más volumen en destino y aumentar su participación en diferentes mercados a lo largo de Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe.