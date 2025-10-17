Kike García y Pere Milla dan al Espanyol la victoria en Oviedo

El RCD Espanyol ha derrotado este viernes por 0-2 al Real Oviedo en el primer encuentro de la jornada 9 en LaLiga EA Sports, gracias a un tanto de Kike García con carambola tras un barullo en el área y otro gol de Pere Milla en los minutos finales, recompensando así la buena imagen de los periquitos en el Estadio Carlos Tartiere.

La segunda etapa de Luis Carrión como entrenador del Oviedo empezó con esta derrota, crónica de una muerte anunciada porque el Espanyol poco a poco se adueñó del partido y convirtió al portero local, Aarón Escandell, en el gran protagonista de la primera mitad con dos paradas de órdago.

La primera de esas intervenciones de Escandell fue ante un cabezazo de Kike García sobrepasada la media hora y la segunda de ellas fue desviando a bastante altura una falta directa lanzada por Pere Milla. Sirvieron las dos acciones como augurio de que ambos luego 'mojarían' y darían con ello el triunfo a un Espanyol que todavía ocupa puestos europeos.

Tras haber cosechado dos empates y dos derrotas en sus cuatro últimos compromisos ligueros, el conjunto perico recuperó la senda del triunfo. Para lograrlo, Kike García abrió el marcador en el minuto 70 al golpear un balón suelto en el área pequeña; un despeje de Santiago Colombatto dio en la rodilla del 'Obrero del Gol' y Escandell sacó la pelota ya de dentro.

La sentencia fue un ataque raudo de Omar El Hilali traspasando la zaga carbayona por la derecha y asistiendo al remate raso de Milla a bocajarro en el segundo palo. Pese a intentarlo en el desenlace, Josip Brekalo se topó con el arquero Marko Dmitrovic y así el Oviedo consumó otra derrota, quedándose con seis puntos; mientras, el Espanyol alcanzó los 15 puntos.