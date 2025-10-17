Juan del Val reaparece con el Planeta y Nuria Roca en 'El Hormiguero' 24 horas después de ganar el premio

Apenas 24 horas después de convertirse en el flamante ganador del Premio Planeta con su novela 'Vera, una historia de amor', y todavía asimilando el reconocimiento más importante de su carrera -dotado además con un millón de euros con los que se confiesa encantado-, Juan del Val ha reaparecido en 'El Hormiguero' con su galardón en la mano, y con una Nuria Roca más orgullosa que nunca de su marido, y con una sonrisa permanente que no se le ha borrado en toda la noche.
A pesar de que muchos en su caso hubiesen optado por tomarse un descanso para disfrutar de su premio en compañía de los suyos, el colaborador ha querido cumplir con su cita semanal con el programa que presenta Pablo Motos, y llevarles el galardón en primicia, para "demostraros lo importantes que sois para mí". "Lo he robado porque se lo tenían que llevar a grabarlo pero quería traerlo aquí" ha expresado con una sonrisa.
Como ha revelado, aunque en un principio estaba tranquilo "al final de la gala, cuando veía que había posibilidades porque vas viendo que puede funcionar, va creciendo la emoción, el miedo... pero tomé una decisión consciente de disfrutarlo. No quería decir que no me acordaba de nada si sucedía". "Cuando escuché el nombre y tenía que subir, dije 'voy a ir caminando despacio'. Quería contar cosas. Fue emocionante", ha relatado.
Lo más conmovedor de su discurso, sin duda, su dedicatoria a sus tres hijos, Juan, Pau y Olivia, a sus padres, y a Nuria, a la que se dedicó directamente desde el escenario para emocionar a todos al confesar que "sin ti esto sería imposible, esto no tendría sentido. Cada vez que te miro, llevo 30 años mirándote, casi 30 años mirándote, descubro la suerte que tengo. Te amo, eres mi vida, te quiero".
Una preciosa declaración de amor a la que la presentadora ha respondido en 'El Hormiguero': "Es evidente que Juan es tan importante para mí como yo para él. Gracias a él soy mejor persona". "Hay conceptos que he aprendido e interiorizado para definirle. Es desprendido, que significa tremendamente generoso, por encima de la generosidad. Sabe priorizar las cosas, es pragmático... Es el amor de mi vida. Una gran persona" ha expresado antes de fundise en un apasionado beso con su marido, fiel reflejo de lo enamoradísimos que están.
Divertida, Nuria ha revelado cómo vivió ella la gala del Planeta en un discreto segundo plano. "Llevaba los labios rojo carmesí y terminé con todo alrededor y nadie fue capaz de decirme nada. Te lo cuento para que veas la poca importancia que tenía yo" ha contado entre risas, explicando que esa noche lucía el mismo vestido que el día anterior porque "nadie se ha fijado en mí, así que como me gusta tanto he aprovechado y me lo traigo al plató".