Israel anuncia la interceptación de un dron con armas que cruzó la frontera desde Egipto

Por Newsroom Infobae

El Ejército de Israel ha anunciado este viernes la interceptación de un dron que habría cruzado la frontera con Egipto cargado con armas que portaba dos fusiles de asalto y munición, en un nuevo incidente de estas características en la zona, sin que las autoridades egipcias se hayan pronunciado por el momento.

Así, ha recalcado en un mensaje en su cuenta en la red social X que "las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) frustraron un intento de contrabando de armas en la frontera occidental" y ha agregado que un dron fue identificado tras entrar en su territorio.

En este sentido, ha recalcado que las tropas desplegadas en la zona localizaron posteriormente el aparato derribado. "Las armas fueron trasladadas a las fuerzas de seguridad para su posterior procesamiento", ha zanjado, sin dar más detalles al respecto.

Las autoridades israelíes han anunciado durante los últimos meses varias incautaciones de armas tras el derribo de aparatos que intentaban cruzar la frontera desde Egipto, que se suman a intentos similares para enviar armas a la Franja de Gaza durante la ofensiva militar lanzada por Israel a raíz de los ataques del 7 de octubre de 2023.

