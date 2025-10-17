Agencias

Israel anuncia la interceptación de tres drones con armas que cruzaron la frontera desde Egipto

El Ejército de Israel ha anunciado este viernes la interceptación de tres drones que habrían cruzado la frontera con Egipto cargados con armas, en un nuevo incidente de estas características en la zona, sin que las autoridades egipcias se hayan pronunciado por el momento.

Así, ha recalcado en un primer mensaje en su cuenta en la red social X que "las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) frustraron un intento de contrabando de armas en la frontera occidental" y ha agregado que un dron fue identificado tras entrar en su territorio.

En este sentido, ha recalcado que las tropas desplegadas en la zona localizaron posteriormente el aparato derribado. "Las armas fueron trasladadas a las fuerzas de seguridad para su posterior procesamiento", ha zanjado, sin dar más detalles al respecto.

Posteriormente, ha resaltado en X que sus fuerzas "interceptaron esta mañana otros dos drones que cruzaron desde el oeste hacia territorio israelí en un intento de contrabando", con las armas incautadas entregadas igualmente a las fuerzas de seguridad.

Las autoridades israelíes han anunciado durante los últimos meses varias incautaciones de armas tras el derribo de aparatos que intentaban cruzar la frontera desde Egipto, que se suman a intentos similares para enviar armas a la Franja de Gaza durante la ofensiva militar lanzada por Israel a raíz de los ataques del 7 de octubre de 2023.

