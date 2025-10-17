Isabel Jiménez confiesa si tiene la puerta abierta al amor tras su separación de Álex Cruz

Comprometida en la lucha contra el cáncer, y uno de los apoyos más importantes que tuvo Sara Carbonero durante su lucha contra la enfermedad en 2019, Isabel Jiménez ha sido una de las celebrities que este jueves ha aportado su granito de arena asistiendo a la gala benéfica 'Elle for Hope' que se ha celebrado en el madrileño Palacio de Santoña con Eva González como maestra de ceremonias.

Una cita muy especial en la que la presentadora de Informativos Mediaset deslumbró con un elegantísimo total look negro compuesto por un top satinado de cuello halter, y falda larga con abertura lateral confeccionada en el mismo tejido, y en la que ha revelado si está abierta al amor y preparada para rehacer su vida sentimental tras su separación de Álex Cruz el pasado abril después de 16 años de relación y 2 hijos en común.

Pero antes se ha sincerado sobre cómo vivió ella la lucha contra el cáncer de Sara, y de dónde sacó fuerzas para convertirse en uno de sus grandes pilares: "Yo creo que al final la vida te coloca en ese rol. Y justo antes también, recordando cosas que ha contado Sara, al final, por ejemplo, en los momentos duros como eran las quimios, pues yo intentaba que siempre hubiera una anécdota que recordar, o pedíamos comida y poníamos música, o de repente otro día le llevaba una radio de cassettes de toda la vida, yo le grababa y ahora le ponía deberes, 'ahora tienes que grabar tú'. Intentaba siempre buscarle la manera de eso, de asociarlo a un recuerdo bonito" ha rememorado emocionada, destacando que para un paciente oncológico es "fundamental" tener un entorno "en el que sentirte arropado porque siempre hay momentos muy duros".

Siempre discreta, Isabel ha jugado al despiste con el libro que la ex de Iker Casillas estaría escribiendo, aunque sí ha adelantado que "va a ser muy ella, no es un libro de una historia con un principio y un final... pues un poco esa sensibilidad que ella demuestra en sus redes, que ahí se desnuda un poquito más, pues un poquito de eso. Pero lo lleva muy en secreto y no seré yo la que desvele nada, pero la he visto concentradísima" ha añadido.

En cuanto a cómo se encuentra ella, ya que siempre le preguntamos por Sara, la presentadora ha asegurado con una gran sonrisa que "soy dueña de mi vida, estoy fenomenal. Y nada, pues contenta con la tele, con mi trabajo, con Slow, mis niños...". "Ya han pasado diez meses" ha expresado respecto a su separación de Álex, reconociendo que "al final colocas las cosas y son etapas nuevas en la vida, y sobre todo teniendo muy claro que lo importante los niños, que los niños estén bien, que haya muchísimo cariño, muchísimo respeto y que ese concepto de familia lo puedan seguir manteniendo ellos".

Sin embargo, y aunque tiene una relación cordial con su exmarido, parece que la reconciliación no entra en sus planes: "Uff, ¿pero vamos a hablar de segundas oportunidades a estas alturas? La vida, es que la vida te sorprende tanto... ¿Quién me iba a decir a mí hace un año esto? Pues, ¿qué te voy a decir yo?" ha confesado muy sincera.

Entonces, ¿eso quiere decir que tiene las puertas cerradas al amor de momento? "Si es que no lo sé ni yo, no lo sé ni yo. Pero si es que no te sé decir Aquí hay, mira, el verbo de moda que a mí me encanta que es fluir Pues vamos a fluir todos" ha revelado.