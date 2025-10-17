Irene Rosales sonríe al ser preguntada por Guillermo, pero guarda silencio sobre los detalles de su historia

Sonriente y sin querer entrar en detalles de su nueva ilusión, Irene Rosales ha vuelto a dejarse ver ante las cámaras haciendo recados y lo cierto es que no puede estar más feliz... al menos eso es lo que demuestra ante los reporteros cuando le preguntan por Guillermo.

A pesar de que la noticia de esta semana es que la influencer estaría disfrutando de uno de los momentos más felices de su vida tras romper definitivamente su historia de amor con Kiko Rivera, esta semana han salido algunas informaciones que han enturbiado su ilusión.

Al parecer, el perfil de Guillermo no sería el que Irene cree, ya que se ha llegado a especular con que habría estado con dos chicas a la vez que con ella y que este hombre, hasta hace unos días anónimos, habría sido el motivo de su separación con el dj.

Alejada de todas estas informaciones, Irene quiere seguir en un segundo plano y de momento sigue guardando silencio ante las cámaras... eso sí, no puede evitar sonreír cuando se le pregunta por él, incluso de bromear.

En la tarde de este viernes 17 de octubre, la colaboradora de televisión se dejaba ver ante las cámaras y cuando el reportero le decía que con tanta gente en su puerta es complicado hacer planes, Irene reconocía que está "bien vigilada, me cortáis".