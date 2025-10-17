Innovación se separa de la oposición y allana el camino para que Sanae Takaichi se convierta en primera ministra

El partido libertario Innovación se ha desmarcado formalmente de la oposición del país en una decisión que allana el camino a la nominación de la presidenta del gubernamental Partido Liberal Democrático, Sanae Takaichi, como nueva primera ministra de Japón tras la votación parlamentaria que tendrá lugar el 21 de octubre.

Innovación ha realizado este anuncio tras el encuentro celebrado entre Takaichi y su copresidente, Fumitake Fujita, después de la cual los libertarios decidieron retirarse de la posible alianza opositora que estaba en ciernes para desbaratar los planes de la ultranacionalista candidata a primera ministra.

Innovación cuenta ahora mismo con 19 escaños en la cámara baja de la Dieta, el Parlamento japonés, que se sumarían a los 100 del PLD. En medio de una oposición fragmentada, Fujita ha dado por rotas las conversaciones de coalición con los dos principales rivales del PLD, el Partido Democrático Constitucional y el Partido Democrático para el Pueblo, y dado por prácticamente hechas las conversaciones con la futura primera ministra.

Las consultas políticas con el PLD "han avanzado considerablemente", ha señalado Fujita en rueda de prensa recogida por los medios nacionales, en la que ha anunciado el comienzo de los "arreglos finales" para terminar de concretar el acuerdo con el partido del Gobierno en los próximos días.