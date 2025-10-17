Iberia alcanzará el próximo verano un "récord histórico" en Argentina con 23 frecuencias semanales

Iberia alcanzará un "récord histórico" en sus operaciones con Argentina el próximo verano, cuando ofrecerá un total de 23 frecuencias semanales desde Madrid a Buenos Aires.

Este hito coincide con el 80 aniversario de los vuelos de la aerolínea española hacia Argentina. El incremento, que se efectuará durante los meses de junio, julio y agosto, permitirá que Iberia cuente con hasta cuatro vuelos diarios los martes y domingos, superando el máximo de la red de larga distancia de la aerolínea de tres vuelos diarios.

Además, sumado al aumento en frecuencias semanales, Iberia también incrementará el calibre de sus aviones, operando esta ruta con el Airbus A350, el avión más grande de la flota.

Los nuevos vuelos de Iberia con Buenos Aires tendrán lugar los martes y domingos, con horarios de salida desde Madrid a las 16.40 y con llegada a la medianoche de Buenos Aires.

Este aumento en la capacidad para conectar Argentina con Europa se engloba dentro de las distintas acciones que ya se están llevando a cabo en la ejecución del Plan de Vuelo 2030, la hoja de ruta corporativa de Iberia para los próximos años y que tiene un fuerte foco en América Latina.

Este plan, anunciado hace unas semanas, considera una inversión superior a los 6.000 millones de euros, el crecimiento de la flota de largo radio de Iberia hasta alcanzar alrededor de 70 aviones, la apertura de nuevos destinos y el crecimiento en algunas de las rutas en las que se opera actualmente, como es el caso de Buenos Aires, entre otras muchas acciones.