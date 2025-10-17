Agencias

Gio Garbelini sufre una fractura transindesmal en el peroné y se someterá a una cirugía

La delantera del Atlético de Madrid Gio Queiroz Garbelini sufrió una fractura transindesmal en el peroné en la primera mitad del partido de la fase de liga de la Champions ante el Manchester United y se someterá a una cirugía, según un comunicado.

"Gio sufre una fractura transindesmal en el peroné. Nuestra jugadora, que fue sustituida en la primera mitad, se ha sometido a pruebas médicas que han confirmado el alcance la lesión", informó el club rojiblanco en su página web.

La jugadora salió del campo antes del descanso en camilla tras una entrada de la defensora del Manchester United Dominique Janssen. Así, la entidad madrileña avanzó que la internacional brasileña "se someterá a una cirugía en los próximos días y queda pendiente de evolución", aunque podría estar de baja más de tres meses.

