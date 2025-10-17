Agencias

Fainé reivindica desde Washington el compromiso social de las cajas de ahorros y bancos minoristas

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente de Fundación "la Caixa" y del Instituto Mundial de Cajas de Ahorros y Bancos Minoristas (WSBI), Isidro Fainé, ha presidido en Washington (Estados Unidos) la 34ª Asamblea General de este organismo, donde ha reivindicado el compromiso social de las cajas de ahorro y bancos minoristas.

El WSBI celebra, además, su 4º Consejo Social y Filantrópico coincidiendo con las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y en las reuniones han participado representantes de 82 bancos minoristas y cajas de ahorros, de 59 países de todo el mundo.

En su discurso de apertura de la Asamblea General, el presidente de Fundación 'la Caixa', CECA y del WSBI ha afirmado que el panorama económico internacional actual "se ha caracterizado por una volatilidad persistente y ajustes continuos", mientras que las tensiones comerciales, la inestabilidad geopolítica y los desequilibrios estructurales han creado un entorno complejo y fragmentado, en sus palabras.

"Las presiones inflacionarias, las disrupciones en el mercado energético y la incertidumbre regulatoria continúan poniendo a prueba la resiliencia de nuestras economías", ha dicho Fainé quien, a pesar de estos desafíos, ve avances positivos en cooperación estratégica, iniciativas fiscales e innovación tecnológica.

"El camino por seguir requerirá un compromiso compartido con la apertura, la fortaleza institucional y el diálogo constructivo. Solo mediante la colaboración y estrategias con visión de futuro podremos navegar este momento transformador y construir una economía global más estable, inclusiva y dinámica", ha dicho.

AVANCES Y DESAFÍOS

Posteriormente, los presidentes regionales de los grupos de trabajo del WSBI en Europa, Estados Unidos, Asia, África, Latinoamérica y el Caribe han expuesto los avances de cada región, así como los desafíos más relevantes.

Los miembros del WSBI han ampliado hasta los cerca de 4.000 millones de dólares anuales los recursos que destinan a iniciativas sociales que contribuyen a la reducción de la pobreza, el empoderamiento juvenil, el emprendimiento femenino, el cuidado de las personas mayores y la sostenibilidad ambiental.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Mueren ocho policías y soldados en un ataque contra su convoy en el norte de Nigeria

Mueren ocho policías y soldados

Los padres podrán limitar o bloquear completamente los chats entre los menores y los personajes de IA en Instagram

Los padres podrán limitar o

La colombiana Ecopetrol exporta un 36% más de asfalto cada año desde 2023

La colombiana Ecopetrol exporta un

Novo Nordisk cae más de un 6% tras afirmar Trump que bajará los precios del tratamiento para "perder grasa"

Novo Nordisk cae más de

El Ibex 35 corrige un 1% al mediodía contagiado por EEUU y con el foco en la OPA fallida BBVA-Sabadell

El Ibex 35 corrige un