Agencias

El viaje "sonoro y poético" del rapero argentino Milo J hará parada en enero en el Roig Arena de València

Por Newsroom Infobae

Guardar

El joven rapero y cantautor argentino Milo J, una de las voces más destacadas de la nueva generación musical latinoamericana, recalará el 19 de enero en EL Roig Arena de València, donde presentará su nuevo álbum 'La vida era más corta'.

El proyecto, compuesto por 15 canciones, propone un "viaje sonoro y poético" que recorre las raíces del folklore argentino, el tango y los cánticos originarios, reinterpretados desde una estética contemporánea que mezcla rap, música urbana y arreglos acústicos, explica la organización en un comunicado.

Con colaboraciones con figuras de distintos mundos musicales -entre ellas Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez, Trueno y Akrilla- el disco consolida a Milo J como un artista capaz de fusionar tradición y modernidad sin perder autenticidad.

Las entradas para el concierto de Milo J salen a la venta el próximo 21 de octubre a las 10h en la web www.roigarena.com.

Desde bien pequeño, Milo J, mostró una conexión especial con la música y la palabra, desarrollando un estilo que combina introspección, compromiso social y una sensibilidad única. Su carrera despegó en 2021 con los primeros lanzamientos independientes, y al año siguiente alcanzó gran visibilidad con "Milagrosa" y "Rara vez", que lo posicionaron como una de las voces más prometedoras del rap argentino.

Con apenas 17 años presentó sus proyectos "511", "Nena, trampa" y "111" (junto a Bizarrap), trabajos que lo consolidaron en la escena internacional.

Hoy, a los 18, Milo J continúa expandiendo fronteras. Con "La vida era más corta", su nuevo álbum, reafirma su lugar como una de las figuras más influyentes de la música contemporánea en español, uniendo poesía urbana y raíces latinoamericanas en una propuesta profunda y honesta.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Un informe surcoreano estima que Corea del Norte recluye a 65.000 presos políticos en cuatro campos

Un informe surcoreano estima que

Detienen a diez personas y desmantelan una red en Tenerife y Barcelona que estafó más de 1,1 millones

Detienen a diez personas y

La OMS insta a la prohibición total de la pintura con plomo para proteger la salud infantil

La OMS insta a la

Detenidos en Madrid tres supuestos integrantes de una red que planeaba introducir cocaína en España por mar

Detenidos en Madrid tres supuestos

Cómo hacer castañas en el microondas: el paso a paso para que no exploten (y en menos de 5 minutos)

Infobae