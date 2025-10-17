El Príncipe Andrés de Inglaterra renuncia a todos sus títulos

Momentos convulsos para la monarquía británica. El Príncipe Andrés de Inglaterra ha anunciado este viernes a través del Palacio de Buckingham que renuncia a todos sus títulos en medio de sus acusaciones con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, involucrado en un caso de supuestos abusos sexuales a menores de edad.

"Tras conversaciones con el rey y mi familia inmediata y más amplia, hemos concluido que las continuas acusaciones contra mí distraen del trabajo de Su Majestad y la Familia Real", ha señalado en un comunicado el príncipe Andrés.

Una decisión que ha tomado por su familia y su país. "Por lo tanto, ya no usaré mi título ni los honores que me han sido conferidos. Como ya he dicho, niego rotundamente las acusaciones en mi contra", ha reiterado.

Fue en 2019 cuando el hermano del Rey Carlos de Inglaterra abandonaba sus actividades públicas debido al escándalo en el que se ha visto envuelto por su relación con el magnate estadounidense. Epstein fue arrestado en julio de ese mismo año por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niñas a principios de los años 2000. Meses más tarde, fue descubierto ahorcado en su celda.