Agencias

El Príncipe Andrés de Inglaterra renuncia a todos sus títulos

Por Newsroom Infobae

Guardar

Momentos convulsos para la monarquía británica. El Príncipe Andrés de Inglaterra ha anunciado este viernes a través del Palacio de Buckingham que renuncia a todos sus títulos en medio de sus acusaciones con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, involucrado en un caso de supuestos abusos sexuales a menores de edad.

"Tras conversaciones con el rey y mi familia inmediata y más amplia, hemos concluido que las continuas acusaciones contra mí distraen del trabajo de Su Majestad y la Familia Real", ha señalado en un comunicado el príncipe Andrés.

Una decisión que ha tomado por su familia y su país. "Por lo tanto, ya no usaré mi título ni los honores que me han sido conferidos. Como ya he dicho, niego rotundamente las acusaciones en mi contra", ha reiterado.

Fue en 2019 cuando el hermano del Rey Carlos de Inglaterra abandonaba sus actividades públicas debido al escándalo en el que se ha visto envuelto por su relación con el magnate estadounidense. Epstein fue arrestado en julio de ese mismo año por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niñas a principios de los años 2000. Meses más tarde, fue descubierto ahorcado en su celda.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El fondo soberano ruso insta a Elon Musk a construir un túnel que conecte Rusia y EEUU a través de Alaska

El fondo soberano ruso insta

Trump espera terminar la guerra en Ucrania "sin pensar" en los misiles Tomahaws

Trump espera terminar la guerra

Crónica del Estrella Roja - Real Madrid, 90-75

Crónica del Estrella Roja -

El Congreso de la Lengua cierra sombrío en Perú tras el conflicto entre RAE y Cervantes, pero con "éxito" en datos

El Congreso de la Lengua

Trump dice que Maduro le ha "ofrecido de todo" porque no quiere "meterse" con EEUU

Trump dice que Maduro le