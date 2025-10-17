El BID aprueba un préstamo de 34 millones de euros para apoyar los servicios agropecuarios de Ecuador

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha aprobado un préstamo de inversión de 40 millones de dólares (34 millones de euros) con el objetivo de desarrollar los servicios públicos agropecuarios de Ecuador, según ha informado la institución en un comunicado.

En concreto, este préstamo cuenta con un plazo de amortización de 25 años, un período de gracia de 5,5 años y una tasa de interés basada en SOFR.

En el proyecto se contempla la construcción y adecuación de infraestructura con criterios de sostenibilidad ambiental y accesibilidad, la implementación de soluciones digitales avanzadas basadas en inteligencia artificial y realidad virtual, y la capacitación de técnicos y productores en la transferencia y adopción de nuevas tecnologías.

La operación será ejecutada por el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) y la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad), entidades adscritas al ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Cabe destacar que el sector agropecuario en Ecuador representa el 7,7% del PIB y cerca del 30% de los empleos a nivel nacional.

El programa beneficiará directamente a más de 13.000 productores, en especial a mujeres rurales, comunidades indígenas y afroecuatorianas, según las proyecciones del BID, y contribuirá "al fortalecimiento de la gobernanza institucional, la resiliencia climática del sector agropecuario y la mejora de los servicios públicos vinculados a la sanidad e inocuidad agroalimentaria".