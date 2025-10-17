Agencias

El Ayuntamiento entrega al FC Barcelona la licencia de la fase 1A del Spotify Camp Nou

El Ayuntamiento de Barcelona ha entregado al FC Barcelona la licencia de primera ocupación de la fase 1A de las obras del Spotify Camp Nou, que corresponde a la remodelación del Gol Sur y la Tribuna.

Según informan fuentes municipales a Europa Press, la licencia permitiría al club azulgrana estrenar su nuevo campo con 27.000 espectadores, si bien la directiva culé anunció la semana pasada que esperaría a recibir la licencia 1B para abrir con 45.000.

En un comunicado el martes pasado, el Barça sostuvo que el retraso en la obtención de la licencia 1A situaba su aprobación "muy próxima" a la de la 1B, por lo que preferían seguir disputando partidos en el Estadi Olímpic Lluís Companys --reacondicionado por el club--, que por el momento le permite generar unos ingresos superiores.

