EEUU arresta a un palestino supuestamente implicado en los atentados del 7 de octubre

Miami (EE.UU.), 17 oct (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos anunció este viernes el arresto en suelo estadounidense de un hombre palestino que estuvo supuestamente implicado en los atentados del 7 de octubre de 2023 en Israel, en el que murieron 1.200 personas.

"Mahmoud Amin Ya'qub Al-Muhtadi, de 33 años, nativo de Gaza que actualmente reside en Lafayette, Luisiana, fue arrestado ayer por su presunta participación en el ataque terrorista liderado por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023", informó en un comunicado el Departamento de Justicia (DOJ, en inglés).

Según documentos judiciales, Al-Muhtadi es un activo del ala militar del Frente Democrático para la Liberación de Palestina (FDLP) y poco después de enterarse del inicio de los ataques de Hamás en Israel el 7 de octubre, cruzó la frontera con la intención de colaborar.

Posteriormente huyó a Estados Unidos el 12 de septiembre de 2024, mintiendo en su solicitud de visado, y su presencia no fue descubierta hasta el pasado febrero por el Grupo de Trabajo Conjunto 10-7, que se creó para investigar a los autores del ataque terrorista, que se saldó con la muerte de 49 ciudadanos estadounidenses y el secuestro de ocho.

“Que este arresto sirva de recordatorio de que quienes perpetran actos de terrorismo no pueden evadir la justicia ocultándose en nuestras comunidades", expresó en el comunicado el fiscal federal para el Distrito Oeste de Luisiana, Zachary A. Keller.

En respuesta a los ataques de Hamás, en los que murieron 1.200 personas en Israel y 250 fueron secuestradas, el país hebreo inició una operación armada contra la Franja de Gaza que ha sido denominada como un "genocidio" por organismos y expertos internacionales, y durante la cual murieron más de 67.000 palestinos.

Ambas partes acordaron un alto el fuego el pasado 9 de octubre.EFE