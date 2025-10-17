Duro Felguera entrega en Chile un complejo sistema de manejo de materiales para la industria minera

Duro Felguera, a través de su unidad de negocio Mining & Handling, ha completado con éxito el proyecto de una instalación portuaria para el transporte y almacenamiento de carbonato de sodio o ceniza de soda, en la bahía de Mejillones, en la región de Antofagasta (Chile).

El cliente es Puerto Abierto, filial de Puerto Ventanas, y la instalación ya se encuentra plenamente operativa, según ha informado este viernes la empresa asturiana, que dispone hasta el próximo 31 de octubre para presentar la solicitud de homologación judicial del plan de reestructuración.

El grupo de ingeniería y bienes de equipo ha explicado que el proyecto 'Desarrollo Terminal Marítimo Andino-Sistema de Manejo y Almacenamiento de Soda Ash"' forma parte de la nueva terminal logística destinada a operaciones de descarga, embarque, transferencia y almacenamiento de productos a granel.

La instalación, propiedad de Puerto Abierto, presta actualmente servicio a la empresa SQM, una de las principales compañías mineras del país y usuaria del terminal, que ha realizado con éxito la descarga de los primeros buques de ceniza de soda.

La nueva instalación permite el transporte del carbonato de sodio desde la terminal portuaria de Puerto Abierto hasta las instalaciones de almacenamiento, desde donde posteriormente el material se despacha hacia las estaciones de carga de camiones para su posterior distribución.

La terminal permite la descarga de carbonato de sodio desde los buques y su transporte mediante un sistema de cintas transportadoras tubulares de unos dos kilómetros de longitud hasta los domos de almacenamiento, que disponen de una capacidad total cercana a 80.000 metros cúbicos de ceniza de soda.

La inauguración oficial de la terminal, celebrada este jueves con la presencia de autoridades chilenas y representantes del sector minero e industrial, contó con la participación del director de la línea de proyectos EPC de Duro Felguera, Saúl Paunero, director de la línea de proyectos EPC de Duro Felguera, quien ha destacado "la profesionalidad y el compromiso de todo el equipo, que ha permitido cumplir plenamente con los objetivos y exigencias del cliente".

"Este proyecto pone de manifiesto la solidez técnica de Duro Felguera y su capacidad para desarrollar soluciones integrales de ingeniería y construcción en entornos de gran complejidad, reafirmando nuestra posición como un socio fiable y de confianza en el ámbito internacional", ha añadido.

El proyecto posee una relevancia estratégica para Chile y para la región de Antofagasta, al fortalecer la red logística del norte del país y optimizar el manejo de carbonato de sodio, insumo esencial en la producción de carbonato de litio, clave en la cadena global de baterías eléctricas.

TOPE EL 31 DE OCTUBRE

La asturiana afirmó a principios de mes que dispone hasta el próximo 31 de octubre para presentar la solicitud de homologación judicial del plan de reestructuración y aseguró que su voluntad es presentarla "tan pronto" como se obtengan las mayorías necesarias, con la finalidad de evitar el concurso de acreedores.

"El proceso para la aprobación del plan de reestructuración, que concluiría con su homologación judicial, sigue adelante", confirmó la compañía en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Así se pronunció Duro Felguera después de que la justicia asturiana denegara la cuarta prórroga que ha solicitado para continuar las negociaciones con acreedores y ordenara el archivo del procedimiento, una vez que la compañía pidiera ampliar su preconcurso de acreedores, que expiraba el 30 de septiembre, hasta el 20 de octubre.

De esta forma dictaminó el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón (Asturias), responsable del proceso concursal de Duro Felguera, en un auto al que tuvo acceso Europa Press.

Esta era la cuarta prórroga solicitada por Duro Felguera, después de haber recibido el visto bueno de los juzgados asturianos en las tres anteriores, presentadas en marzo, junio y julio.